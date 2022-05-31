Trabzon'da Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, sel ve taşkın tatbikatına ilişkin test amaçlı bildirimler gönderileceğini açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Trabzon'un Vakfıkebir ilçesindeki Sel/Taşkın Tematik Tatbikatı'yla ilgili bölge halkına uyarı yaptı.

2 HAZİRAN'A KADAR SÜRECEK

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda 31 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasından Vakfıkebir'de sel ve taşkınlarla ilgili tatbikat yapılacağı belirtildi.

"ENDİŞEYE KAPILMAYIN"

AFAD'dan yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: Trabzon ili Vakfıkebir ilçesinde gerçekleştirilecek "Sel/Taşkın Tematik Tatbikatı" nedeniyle, 31 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında test amaçlı bildirimler gönderilecektir. Vatandaşlarımızın bildirimlerden dolayı endişeye kapılmaması rica olunur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."