Trabzon'da Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, sel ve taşkın tatbikatına ilişkin test amaçlı bildirimler gönderileceğini açıkladı - Son Dakika
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Trabzon'da Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, sel ve taşkın tatbikatına ilişkin test amaçlı bildirimler gönderileceğini açıkladı

31.05.2022 19:23
Trabzon'da Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, sel ve taşkın tatbikatına ilişkin test amaçlı bildirimler gönderileceğini açıkladı

AFAD, Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde gerçekleştirilecek olan sel ve taşkın tatbikatına ilişkin test amaçlı bildirimler gönderileceğini açıkladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, 31 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında gönderilecek olan bildirimlerden ötürü vatandaşların endişelenmemesi için uyarılarda bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Trabzon'un Vakfıkebir ilçesindeki Sel/Taşkın Tematik Tatbikatı'yla ilgili bölge halkına uyarı yaptı.

2 HAZİRAN'A KADAR SÜRECEK

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda 31 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasından Vakfıkebir'de sel ve taşkınlarla ilgili tatbikat yapılacağı belirtildi.

"ENDİŞEYE KAPILMAYIN"

AFAD'dan yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: Trabzon ili Vakfıkebir ilçesinde gerçekleştirilecek "Sel/Taşkın Tematik Tatbikatı" nedeniyle, 31 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında test amaçlı bildirimler gönderilecektir. Vatandaşlarımızın bildirimlerden dolayı endişeye kapılmaması rica olunur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Trabzon'daki sel tatbikatı nedeniyle vatandaşlara uyarı: Test amaçlı bildirimler gelecek, endişelenmeyin
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