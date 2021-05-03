Trabzon'da ahıra giren ayı 4 koyunu telef etti - Son Dakika

Trabzon'un Yomra ilçesinde ahıra giren ayı 4 koyunu telef etti.

Alınan bilgiye göre, Çamlıyurt Mahallesi'nde gece saatlerinde Yusuf Can'a ait ahırın kapısını kıran ayı, içerideki koyunlara saldırdı.

Saldırı sonucu ahırdaki koyunlardan 4'ü telef oldu.

Hayvanların sahibi Can, gazetecilere, sabah ahırına geldiğinde durumu farkettiğini belirterek, "Jandarmayı aradım ve tutanak tuttular. Bölgede çok sayıda ayı var. Biz de zaman zaman korkuyoruz. Biz bu ayıları öldürmek istemiyoruz. Yetkililerin bu konuda çözüm bulmasını istiyorum. Çünkü tek geçim kaynağım hayvancılık." dedi.