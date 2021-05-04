Ahıra giren boz ayı, 4 koyunu telef etti - Son Dakika

Ahıra giren boz ayı, 4 koyunu telef etti
04.05.2021 10:49
TRABZON'un Yomra ilçesinde ahıra giren boz ayı, 4 koyunu telef etti.
TRABZON'un Yomra ilçesinde ahıra giren boz ayı, 4 koyunu telef etti.
Yomra ilçesi Çamlıyurt Mahallesi'nde kırsal alanda hayvancılıkla uğraşan Yusuf Can'ın hırına gece saatlerinde giren boz ayı, 4 koyunu telef etti. Sabah ahıra gelen Can, koyunlarının öldüğünü görünce büyük üzüntü yaşadı. Ayının pençeleriyle kapıyı kırıp içeri girdiğini söyleyen Yusuf Can, "Hayvanlarla geçimimi sağlıyorum. Sabah bunları dışarıda görünce koşarak geldim. Kapıda izleri var, vurup kırmış. 4 koyunumu yedi. Bu bölgede çok ayı var. Biz bu ayıları öldürmek istemiyoruz ama ayılar da bizi öldürecek diye çok korkuyoruz" dedi.
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