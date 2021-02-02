Trabzon'da akaryakıt istasyonunda yangında faciadan dönüldü - Son Dakika
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Trabzon'da akaryakıt istasyonunda yangında faciadan dönüldü

02.02.2021 21:22
Trabzon'da akaryakıt istasyonunda yangında faciadan dönüldü

TRABZON'un Beşikdüzü ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun dolum pompasında çıkan yangında, facianın eşiğinden dönüldü.

TRABZON'un Beşikdüzü ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun dolum pompasında çıkan yangında, facianın eşiğinden dönüldü.

Beşikdüzü ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda öğlen saatlerinde yangın çıktı. Dolum pompasında çıkan alevleri fark eden istasyon çalışanları, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ulaşan Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, pompadan yükselen yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, facianın eşiğinden dönüldü. Yangında, istasyonda hasar oluşurken, anlar güvenlik kamerasına yansıdı.


Trabzon'da akaryakıt istasyonunda yangında faciadan dönüldü
Trabzon'da akaryakıt istasyonunda yangında faciadan dönüldü
Trabzon'da akaryakıt istasyonunda yangında faciadan dönüldü
Trabzon'da akaryakıt istasyonunda yangında faciadan dönüldü
Trabzon'da akaryakıt istasyonunda yangında faciadan dönüldü
Trabzon'da akaryakıt istasyonunda yangında faciadan dönüldü
Trabzon'da akaryakıt istasyonunda yangında faciadan dönüldü
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Beşikdüzü, Akaryakıt, Trabzon, Yangın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da akaryakıt istasyonunda yangında faciadan dönüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon'da akaryakıt istasyonunda yangında faciadan dönüldü - Son Dakika
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