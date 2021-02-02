Beşikdüzü ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda öğlen saatlerinde yangın çıktı. Dolum pompasında çıkan alevleri fark eden istasyon çalışanları, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ulaşan Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, pompadan yükselen yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, facianın eşiğinden dönüldü. Yangında, istasyonda hasar oluşurken, anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Trabzon'da akaryakıt istasyonunda yangında faciadan dönüldü - Son Dakika

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