Trabzon'da Akçaabat İlçe Jandarma Komutanı FETÖ'den gözaltına alındı - Son Dakika

Trabzon'da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında bir süre önce açığa alınan Akçaabat İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Y.G.'nin de aralarında bulunduğu, içlerinde astsubay, uzman çavuş, sözleşmeli er ve eski askeri öğrencilerin de yer aldığı 8 kişinin sorgusu emniyette sürüyor.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Trabzon, Antalya ve İstanbul illerinde gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bir süre önce açığa alınan Akçaabat İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Y.G. ile birlikte, astsubay N.K., uzman çavuş F.M.A., sözleşmeli erler H.Ş., E.B., T.Y., eski askeri öğrenciler E.Ç. ve İ.Y.B.'nin Trabzon Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor. - TRABZON