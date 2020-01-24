Trabzon'da alışveriş merkezinde afet ve yangın tatbikatı yapıldı - Son Dakika

Trabzon'daki bir alışveriş merkezinde doğal afet ve yangın durumlarına karşı tatbikat yapıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Trabzon Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, polis ve sağlık ekipleri ile alışveriş merkezi çalışanlarının katıldığı takbikatta, senaryo gereği yaşanan afette göçük altında kalan yaralılar ekipler tarafından kurtarılarak ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangınlara müdahale konusunda tatbikata katılanlara bilgi verdi.

Alışveriş merkezinin Pazarlama Müdürü Esma Sezeroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, her yıl rutin olarak tatbikat düzenlendiğini belirterek, bu yıl ki tatbikatın konusunun ise doğal afetler olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü eğitmenlerinden Egemen İskender ise AFAD, polis ve sağlık ekipleriyle birlikte senaryosunda göçük sonucu yaralıların olduğu tatbikat gerçekleştirdiklerini ifade etti.