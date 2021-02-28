Trabzon'da alt yapı çalışmaları devam ediyor, Kahramanmaraş 1. Etap trafiğe açıldı - Son Dakika

Trabzon'da alt yapı çalışmaları devam ediyor, Kahramanmaraş 1. Etap trafiğe açıldı

28.02.2021 13:58
Trabzon'da alt yapı çalışmaları devam ediyor, Kahramanmaraş 1. Etap trafiğe açıldı, System.String[]

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Caddesi 1. Etap altyapı çalışmalarını tamamladı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Caddesi 1. Etap altyapı çalışmalarını tamamladı. Caddenin postane yönündeki yol, sıkılaştırılmış toprak malzeme dökülerek trafiğe açıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, şehrin altyapısını tamamen yenileyecek kapsamlı altyapı çalışmalarına devam ediyor. Halihazırda 7 ayrı mahallede devam eden içme suyu, kanalizasyon, yağmursuyu hattı imalatlarına ek olarak Meydan bölgesinde fiber optik ve doğalgaz hatlarının imalatı da yapılıyor. Meydan bölgesinde Uzunsokak ve Kahramanmaraş Caddesi'nde çalışmalar tam gaz devam ederken, Kahramanmaraş Caddesi 1 ay süreyle trafiğe kapatılıp, Gazipaşa Caddesi ise çift yönlü olarak trafiğe açıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Ortahisar İçme Suyu Temini Projesi kapsamında çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. Şehrin kalbi niteliğindeki Meydan bölgesinde ise beşi bir yerde dediğimiz içme suyu, kanalizasyon, yağmursuyu, fiber optik ve doğalgaz hattı imalatlarını aynı anda gerçekleştiriliyoruz. Bir yandan altyapısını tamamladığımız bölgeleri trafiğe açarken diğer taraftan da yeni bölgelerde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çalışmalar kapsamında Kahramanmaraş Caddesi (Bankalar yönü) 26 Şubat 2021 tarihinden 28 Mart 2021 tarihine kadar araç trafiğine kapatılırken, caddenin postane yönündeki çalışmalar tamamlanarak trafiğe açılmıştır. Yolun mevcut durumuyla ilgili kamuoyuna yanlış bilgilerin yansıdığı görülmüştür. Cadde boyunca serilen asfalt malzeme değil sıkılaştırılmış topraktır. Yol, yeni içme suyu hattının testlerinin yapılmasının ardından kuru beton uygulaması ile arnavut kaldırımlar döşenerek yeniden eski haline getirilecektir" denildi. - TRABZON

Trabzon'da alt yapı çalışmaları devam ediyor, Kahramanmaraş 1. Etap trafiğe açıldı
Trabzon'da alt yapı çalışmaları devam ediyor, Kahramanmaraş 1. Etap trafiğe açıldı
Trabzon'da alt yapı çalışmaları devam ediyor, Kahramanmaraş 1. Etap trafiğe açıldı

Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş, İçme Suyu, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Trabzon'da alt yapı çalışmaları devam ediyor, Kahramanmaraş 1. Etap trafiğe açıldı - Son Dakika


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