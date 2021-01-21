Trabzon'da alt yapı çalışmaları sırasında tarihi olduğu değerlendirilen su sarnıcı ve bazı objeler bulundu - Son Dakika

Trabzon'da alt yapı çalışmaları sırasında tarihi olduğu değerlendirilen su sarnıcı ve bazı objeler bulundu

21.01.2021 14:43
Trabzon'da alt yapı çalışmaları sırasında tarihi olduğu değerlendirilen su sarnıcı ve bazı objeler bulundu, System.String[]

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürlüğü ekiplerince yapılan alt yapı çalışmaları sırasında bazı tarihi kalıntılara rastlandı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürlüğü ekiplerince yapılan alt yapı çalışmaları sırasında bazı tarihi kalıntılara rastlandı.

TİSKİ ekiplerinin Ortahisar ilçesi Kahramanmaraş Caddesi'nde yaptığı alt yapı çalışmaları sırasında kemerli kubbe şeklinde kalıntı ile tarihi zincir ve bazı metal parçalar bulundu.

Ekipler çalışmalarını durdururken, bölgeye gelen uzman ekipler de tarihi kalıntılarla ilgili incelemelerde bulundu.

Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği Başkanı Doç. Dr. Coşkun Erüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışma yapılan cadde ve çevresinin antik dönemlerden beri yaşam alanı ve ticaret aksı olan Boztepe-Meydan- Pazarkapı- Çarşı-Antik Liman ve sur içi bölgesi içerisinde olduğunu söyledi.

Erüz, caddenin 1917 yılında açılmış bir yol olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yol güzergahı üzerinde toprak altında katmanlar şeklinde eski dönemlerdeki yerleşimlere ait yıkılmış tapınak, kilise, hamam, çeşme, antrepo, konaklama yapıları ve evlere ait temel duvarları, çökmüş yapı kalıntıları, zemin mozaik ve döşemeleri, su kuyusu, mahzen, sarnıç ile kanalizasyon menfezlerine ait kalıntılar bulunuyor."

Bu alanlarda yapılacak alt yapı ve bina temeli kazılarında yüzey ile arasındaki tabakalarda 7 metre olması gerektiğini işaret eden Erüz, "Bilinen 2500 yıl önce Pontus, Roma, Bizans, Komnen devleti ve Osmanlı'dan daha eski dönemlere ait yapı kalıntılarla, taşınır arkeolojik eser bulunma ihtimali oldukça yüksek." dedi.

Erüz, tarihi semtlerdeki tüm alt yapı ve temel kazılarının arkeologlar gözetiminde yapılması gerektiğini de vurguladı.

TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş da çalışma yapılan alanın kazı güzergahında değişikliğe gidileceğini belirtti.

Tekataş, "Kalıntının bulunmasıyla birlikte ekipler o bölgede çalışmalarına ara vererek, alt kısımlarda çalışmalarına devam ediyor. Tarihe saygımız var. Ocak ayında başladığımız alt yapı çalışmalarımıza bir süre daha devam edeceğiz. Esnafımızın ve vatandaşlarımızın mağdur olmaması için çalışmalarımızı devam ettireceğiz." dedi.

Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş, Ortahisar, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzon'da alt yapı çalışmaları sırasında tarihi olduğu değerlendirilen su sarnıcı ve bazı objeler bulundu - Son Dakika


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