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Trabzon'da altyapı çalışmaları sırasında zarar gören doğalgaz borusu onarıldı - Son Dakika

Trabzon'da altyapı çalışmaları sırasında zarar gören doğalgaz borusu onarıldı

19.02.2022 15:38
Trabzon'da altyapı çalışmaları sırasında zarar gören doğalgaz borusu onarıldı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde altyapı çalışmaları sırasında zarar gören doğalgaz borusu onarıldı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde altyapı çalışmaları sırasında zarar gören doğalgaz borusu onarıldı.

İlçeye bağlı 3 Nolu Erdoğdu Mahallesinde altyapı çalışmaları sırasında doğalgaz borusu zarar gördü. Çalışmayı yürüten ekip durumu polis, itfaiye ve doğalgaz firması yetkililerine bildirdi.

Polis ekipleri mahallede çevre güvenliğini alırken, doğalgaz firması yetkilileri de gazı kesti.

Ekiplerin çalışmaları sonucu doğalgaz borusundaki arıza giderildi.

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Ortahisar, Doğalgaz, Trabzon, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzon'da altyapı çalışmaları sırasında zarar gören doğalgaz borusu onarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzon'da altyapı çalışmaları sırasında zarar gören doğalgaz borusu onarıldı - Son Dakika
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