Trabzon'da altyapı çalışması sırasında kesilen doğal gaz borusuna ekipler müdahale etti - Son Dakika

Trabzon'da altyapı çalışması sırasında doğal gaz borusunun kesilmesi sonucu oluşan sızıntı ekiplerin müdahalesiyle giderildi.
Ortahisar ilçesi Şehit Refik Cesur Caddesi'nde sürdürülen altyapı çalışmalarında görevli iş makinesi, kazı yaptığı sırada doğal gaz borusunu kesti.
Altyapı çalışmasında görevli personel, sızıntı nedeniyle durumu polis ve doğal gaz firmasına bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, caddeyi yaya ve araç trafiğine kapatarak bölgeye verilen doğal gazı kesti.
Güvenlik önlemlerinin ardından ekiplerce onarım çalışması başlatıldı.
Kaynak: AA
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