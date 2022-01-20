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Trabzon'da alzaymır hastalarına yönelik terapi merkezi açılacak - Son Dakika

Trabzon'da alzaymır hastalarına yönelik terapi merkezi açılacak

20.01.2022 16:10
Trabzon'da alzaymır hastalarına yönelik terapi merkezi açılacak

Trabzon'da Ortahisar Belediyesi ile Türk Kadınlar Konseyi Derneğince alzaymır hastalarına yönelik terapi merkezi açılması planlanıyor.

Trabzon'da Ortahisar Belediyesi ile Türk Kadınlar Konseyi Derneğince alzaymır hastalarına yönelik terapi merkezi açılması planlanıyor.

Ortahisar Belediyesinden yapılan açıklamada, Türk Kadınlar Konseyi Derneği Trabzon Şube Başkanı Çağla Sonat ve beraberindeki heyetin, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'i ziyaret ederek, terapi merkezi hakkında sunum yaptığı belirtildi.

Açıklamada, kurulması planlanan merkezde alzaymır hastalarının görevli personel eşliğinde yürüyüşler yaparak daha etkili ve keyifli zaman geçireceği, hastalara çeşitli müzik enstrümanlarıyla rahatlatıcı seanslar düzenleneceği, hobi bahçelerinde hastaların bağ ve bahçe işleriyle ilgili temel bilgiler öğrenecekleri ifade edildi.

Hastaların el işi kurslarıyla da motor becerilerini geliştireceklerine işaret edilen açıklamada, hastaların her türlü aktivitelerini doktor, hemşire ve fizyoterapist eşliğinde gerçekleştireceği, ihtiyaç duyan alzaymır hastalarının fizyoterapist eşliğinde tedavilerini sürdüreceği, ulaşımın Ortahisar Belediyesi'nin tahsis ettiği araçla ücretsiz sağlanacağı kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Belediye Başkanı Genç, Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre Trabzon'da 15 bin civarında alzaymır hastası bulunduğunu ve bunlara yönelik hizmetin yerel yönetimlerin sorumluluğunda olduğunu belirtti.

Genç, bugüne kadar toplumdaki dezavantajlı grupların günlük yaşamlarını kolaylaştırmak için birçok projeyi hayata geçirdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ortahisar Belediyesi olarak 7'den 70'e bütün vatandaşlarımıza hizmet üretmek bizim sorumluluğumuzdur. Çeşitli sağlık sorunları olan, kendi başlarına yaşamlarını idame ettiremeyecek vatandaşlarımız var. Bu vatandaşlarımızın ekonomik bağımsızlıklarına katkıda bulunarak kendi ayakları üzerinde durmalarına yardımcı olmak için meslek edindirme ve kültür, sanat kursları dahil birçok projeyi hayata geçirdik."

Türk Kadınlar Konseyi Trabzon Şubesi ile alzaymır hastalarına yönelik terapi merkezini hayata geçireceklerini ifade eden Genç, "Ben bir kez daha bu teklifle bize gelen dernek başkanımız Çağla Sunat hanımefendiye hassasiyetinden ötürü teşekkürlerimi iletiyorum. İnşallah, elbirliğiyle şehrimizde alzaymır hastalarımıza yönelik olarak bu terapi merkezini hayata geçireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Sunat ise Trabzon'un yaşlı nüfus itibarıyla Türkiye'de dördüncü sırada yer aldığını ve yaşlılığa bağlı olarak alzaymır ile demans gibi hastaların da artış gösterdiğini belirterek, alzaymır hastalarının hem sağlık anlamında hem de günlük aktivite ve motor beceriler açısından kendilerini geliştirmelerine yardımcı olmayı hedeflediklerini ifade etti.

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Ahmet Metin Genç, Ortahisar, Trabzon, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzon'da alzaymır hastalarına yönelik terapi merkezi açılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzon'da alzaymır hastalarına yönelik terapi merkezi açılacak - Son Dakika
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