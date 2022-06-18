Trabzon'da ameliyathanede ölü bulunan anestezi teknikerinin cenazesi defnedildi - Son Dakika
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Trabzon'da ameliyathanede ölü bulunan anestezi teknikerinin cenazesi defnedildi

18.06.2022 14:17
Trabzon'da ameliyathanede ölü bulunan anestezi teknikerinin cenazesi defnedildi

Trabzon'da görev yaptığı hastanenin ameliyathanesinde ölü bulunan anestezi teknikerinin cenazesi toprağa verildi.

Trabzon'da görev yaptığı hastanenin ameliyathanesinde ölü bulunan anestezi teknikerinin cenazesi toprağa verildi.

Akçaabat ilçesinde görev yaptığı özel hastanenin ameliyathanesinde dün ölü bulunan anestezi teknikeri Büşranur Muhcu'nun (27) cenazesi, Trabzon Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alındı.

Muhcu'nun cenazesi, Ortahisar ilçesi Uğurlu Mahallesi'ndeki Mezarlık Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından, aynı bölgedeki mezarlıkta defnedildi.

Cenaze namazına, Muhcu'nun ailesi, yakınları ve meslektaşları katıldı.

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Kaynak: AA

Akçaabat, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da ameliyathanede ölü bulunan anestezi teknikerinin cenazesi defnedildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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