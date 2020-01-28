Trabzon'da ana isale hattı patladı: Karayolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

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Trabzon'da ana isale hattı patladı: Karayolu ulaşıma kapandı
6 saat önce
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde ana isale hattının patlaması sonucu karayolu ulaşıma kapandı, basınçlı su nedeniyle yol göle döndü.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 09:10 Kaynak: İHA
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde ana isale hattının patlaması sonucu karayolu ulaşıma kapandı, basınçlı su nedeniyle yol göle döndü.
Trabzon Esiroğlu İçme Suyu Arıtma Tesisi'ne bağlı ana isale hattının Toklu Mahallesi'nin sahil kesiminde bulunan 800'lük çelik borusunda patlama meydana geldi. Patlama sonucu çıkan basınçlı su nedeniyle karayolu göle döndü. Ulaşıma kapanan yolun ardından ana isale hattını vanası kapatılırken, bir süre suyun tahliye edilmesi beklendi. Yaşanan patlama nedeniyle 1-2 nolu Beşirli, Karşıyaka, Akyazı ve Söğütlü'de su kesintisi yaşanacağı belirtildi.
(İHA)
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