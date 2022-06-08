Anne ve bebeğinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Anne ve bebeğinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

08.06.2022 20:09

Trabzon'un Yomra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında anne ve bebeği yaralandı.

Trabzon'un Yomra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında anne ve bebeği yaralandı.

İlçe merkezinde Adem T'nin kullandığı 61 AEZ 042 plakalı hafif ticari araç, kucağındaki bebeği ile yolun karşısına geçmeye çalışan Pınar Altınkaya'ya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan anne ve 1 yaşındaki Alparslan Altınkaya, yaralandı.

Yaralanan anne ve bebeği, ambulansla sevk edildikleri Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Sürücünün gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Anne ve bebeğinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında
Anne ve bebeğinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında
Anne ve bebeğinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında
Anne ve bebeğinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

YORUMLAR
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Motosiklet sürücünün yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasında Motosiklet sürücünün yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasında 4 kişinin yaralandığı zincirleme kaza kamerada 4 kişinin yaralandığı zincirleme kaza kamerada
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anne ve bebeğinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında - Son Dakika

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