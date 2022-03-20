Trabzon'da apartman boşluğuna düşen engelli kişi kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzon'da apartman boşluğuna düşen engelli kişi kurtarıldı

20.03.2022 17:57
Trabzon'da apartman boşluğuna düşen engelli kişi kurtarıldı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kişi, ekipler tarafından kurtarıldı.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kişi, ekipler tarafından kurtarıldı.

İlçenin Yıldızlı Mahallesi'nde zihinsel engelli C.T. (31), bir apartmanın yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki havalandırma boşluğuna düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesine bağlı Akçaabat İtfaiye Grup Amirliği personeli ve sağlık ekibi, seyyar merdiven yardımıyla havalandırma boşluğuna inerek C.T'yi kurtardı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan C.T'nin durumunun iyi olduğu bildirildi.

Trabzon'da apartman boşluğuna düşen engelli kişi kurtarıldı
Trabzon'da apartman boşluğuna düşen engelli kişi kurtarıldı
Trabzon'da apartman boşluğuna düşen engelli kişi kurtarıldı

YORUMLAR
500
Son dakika haberi! Trabzon'da evinde yangın çıkan 92 yaşındaki kişi hayatını kaybetti Son dakika haberi! Trabzon'da evinde yangın çıkan 92 yaşındaki kişi hayatını kaybetti

Yıldızlı Mahallesi, Akçaabat, Engelli, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzon'da apartman boşluğuna düşen engelli kişi kurtarıldı - Son Dakika


Son Dakika
18:03 Gençlerle buluşan Kılıçdaroğlu'nun, şarkıyı duyunca gözleri doldu!
18:01 Gaziantep, deplasmanda 3-1'lik skorla Galatasaray' a yenildi
17:58 Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Aleksey Arestoviç: Rusya'nın gücü kalmadı
17:48 TOGG'un karda gösterdiği performans tam not aldı
17:44 Marsilya Abdülkadir Ömür için 12 milyon euroyu gözden çıkardı!
17:34 Monaco, Paris Saint-Germain'i 3-0 mağlup etti!
17:29 'Başkente Değer Ödülleri' sahiplerini buldu
16:41 Esra Bilgiç iç çamaşırı reklamında ceket giydi! Tartışmaların odağında kaldı
16:26 Yusuf Yazıcı hat-trick yaptı, CSKA Moskova sahasında farka koştu
16:08 Çavuşoğlu müjdeyi verdi! Rusya-Ukrayna savaşı için "Anlaşmaya yakınlar" dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2022 18:13:03. #1.11#
SON DAKİKA: Trabzon'da apartman boşluğuna düşen engelli kişi kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement