Apartmanda çıkan yangında 9 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 9 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Özkaymaklı Mahallesi Ardıç Sokak'ta bulanan 7 katlı apartmanın en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü.

Yangında dumandan etkilenen ev sahibi Melisa S. ve aynı katta bulunan 8 kişi hastanelere kaldırıldı.

Yangının çıktığı dairenin kullanılamaz hale geldiği olayda, bir tavşan da telef oldu.