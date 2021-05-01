Trabzon'da apartta kumar oynayan 16 kişiye 50 bin 400 lira ceza verildi - Son Dakika

Trabzon'da apartta kumar oynayan 16 kişiye 50 bin 400 lira ceza verildi
01.05.2021 15:25
Trabzon'da 16 kişiye, kumar oynamak ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma yasağını ihlalden 50 bin 400 lira ceza uygulandı.
Trabzon'da 16 kişiye, kumar oynamak ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma yasağını ihlalden 50 bin 400 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ortahisar ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi'ndeki bir apartta kumar oynandığının belirlenmesi üzerine operasyon düzenlendi.
Operasyonda, kumar oynayan 16 kişi suçüstü yakalandı. Bu kişilere, kumar oynamak ve Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlalden 50 bin 400 lira ceza verildi.
İşletme sahibi hakkında ise "kumar oynamak için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.
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