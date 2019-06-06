Son Dakika Haberleri: - Trabzon'da araba dereye uçtu: 1 ölü, 2 yaralı
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- Trabzon'da araba dereye uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

32 dakika önce

Trabzon'da araba dereye uçtu: 1 ölü, 2 yaralıTRABZON - Trabzon'un Araklı ilçesinde otomobilin dereye uçması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişide yaralandı.

Trabzon'da araba dereye uçtu: 1 ölü, 2 yaralı
TRABZON - Trabzon'un Araklı ilçesinde otomobilin dereye uçması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişide yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçenin Kayaiçi mahallesinde öğle saatlerinde Gökhan Türkmen yönetimindeki otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkarak dereye uçtu. Araç içerisinde bulunan Yakup Aygün dere içerisinde akıntıya kapılarak gözlerden kayboldu. İhbar üzerine kaza yerine gelen AFAD ekipleri tarafından yapılan arama çalışmalarında Aygün'ün cansız bedenine kaza yerinden 3 kilometre uzaklıkta bulundu. Kazada yaralanan Gökhan Türkmen ve Tevfik Altunbaş 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Trabzon'da araba dereye uçtu: 1 ölü, 2 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 07:18 Kaynak: İHA
Gökhan Türkmen, Araklı, Trabzon, Yerel
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