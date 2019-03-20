Trabzon'da Araç Kiralama Şirketleri Denetlendi
1 saat önce
Trabzon'da, araç kiralama firmalarına yapılan denetimlerde 1 iş yerine 7 bin 762 lira idari işlem uygulandı.
Trabzon
'da, araç kiralama firmalarına yapılan denetimlerde 1 iş yerine 7 bin 762 lira idari işlem uygulandı. Emniyet Müdürlüğü
'nden yapılan açıklamada, il genelindeki araç kiralama şirketlerine yönelik 16 ekip ve 41 personelin katılımıyla uygulama gerçekleştirildiği belirtildi.
Uygulama sonucunda, il merkezinde 107, ilçelerde 41 olmak üzere 148 araç kiralama firmasının denetlendiği belirtilen açıklamada, 1 iş yerine Kimlik Bildirme Kanunu'na muhalefetten 7 bin 762 lira idari işlem uygulandığı bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 05:09 Kaynak: AA
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