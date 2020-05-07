Trabzon'da araç uçuruma yuvarlandı : 1 ölü - Son Dakika

Trabzon'da araç uçuruma yuvarlandı : 1 ölü

Trabzon'un Çaykara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında Çaykara ilçesi Çambaşı mahallesinde meydana geldi. İlçeye inmekte olan Murat Çolak (40) yönetimindeki 34 PB 3276 Plakalı otomobilin Mezarlıklar Mevkii'nde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yaklaşık 45 metrelik uçuruma yuvarlanarak alt yolda durdu. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil içinde sıkışan sürücüyü uzun uğraşlar sonucu dışarı çıkardı. Yapılan kontrolde sürücü Murat Çolak olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - TRABZON

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı

Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum

Ev hallerini yayınlayan Fahriye Evcen'in fotoğraflarına beğeni yağdı

Ünlü sunucunun koronavirüs olduktan sonraki değişimi takipçilerini üzdü

Yeşim Salkım'dan kavgalı olduğu Gülben Ergen'e sert sözler: Hayattaki tek başarısı 3 çocuğu

Savcılık, Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisi hakkında kararını verdi

Yağmur Aşık'tan çocuğunun kadın okul müdürüne tehdit: Seni çırılçıplak serserilere leş edeceğim

Köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin Korkut'un sözleri duygulandırdı: Köpeğimi merak ediyorum acaba beni tanıyacak mı?

Koronavirüs nedeniyle evde kalan Serenay Sarıkaya, tatil hatırasını paylaştı: Bu anları çok özlüyorum

Gecekondu milyoneri yeni yaşını, aşkıyla parkta sarmaş dolaş kutladı

Şeyma Subaşı'nın koronavirüs yasağını delerek Çeşme'ye gittiği iddia ediliyor

Buray şarkısını çalan Azeri popçuya sitem etti: Biz onu çocuklar için yapmıştık

Şarkıcı Akrep Nalan, normalleşme sürecine tepki gösterdi: Ölürsünüz

Güldür Güldür'ün oyuncusu Berkay Tulumbacı'dan maske yorumu: İnşallah pideciyle öpüşmem

Oyuncu Gürgen Öz'den faturaların fazla gelmesinin ardından İGDAŞ'a tepki: Müdürleri müneccimlik eğitimi almış