Trabzon'da araçlar yolda mahsur kaldı - Son Dakika

Trabzon'da araçlar yolda mahsur kaldı
TRABZON - Trabzon'da kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde etkili olurken, çok sayıda araç yolda mahsur kaldı.
Trabzon'da yoğun kar yağışı nedeniyle yaklaşık 20 mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Beşikdüzü- Şalpazarı yolunun 10. kilometresinde aralarında yolcu otobüsünün de bulunduğu çok sayıda araç mahsur kalırken, yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Karayolları ekipleri yolu açma çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: İHA
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