Trabzon'da Aranan 2 Hükümlü Yakalandı
31 dakika önce
Trabzon'da hırsızlık suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.
Trabzon
'da hırsızlık suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, haklarında hırsızlık suçundan 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.O. ile 5 yıl hapis cezası bulunan N.M. yakalandı.
N.M. ve S.O'nun Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 02:20 Kaynak: AA
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