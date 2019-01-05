Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Aranan 2 Hükümlü Yakalandı

Trabzon'da Aranan 2 Hükümlü Yakalandı

31 dakika önce

Trabzon'da hırsızlık suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

Trabzon'da Aranan 2 Hükümlü Yakalandı, System.String[]
Trabzon'da hırsızlık suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, haklarında hırsızlık suçundan 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.O. ile 5 yıl hapis cezası bulunan N.M. yakalandı.

N.M. ve S.O'nun Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 02:20 Kaynak: AA

Trabzon, Güncel
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