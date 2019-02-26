Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Aranan 2 Hükümlü Yakalandı

Trabzon'da Aranan 2 Hükümlü Yakalandı

26 dakika önce

Trabzon'da, farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

Trabzon'da Aranan 2 Hükümlü Yakalandı, System.String[]
Trabzon'da, farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile diğer Aletler Hakkındaki Kanuna muhalefet ve 2 ayrı yaralama suçundan 7 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.Ç. ile "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme" ve yaralama suçundan 2 yıl 2 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T. yakalandı.

C.Ç. ve A.T'nin İl Emniyet Müdürlüğü ve Araklı İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 09:54 Kaynak: AA

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