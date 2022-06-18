Akçaabat İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda ise "kaçakçılık suçunun konusunu oluşturan eşyanın akaryakıt ile tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkiler olması" suçundan hakkında arama kaydı bulunan H.K. yakalandı.

Kaynak: AA

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Trabzon'da aranan 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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