Trabzon'da aranan 6 hükümlü yakalandı - Son Dakika

Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlüyü yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince aranan şahıslara yönelik çalışmalarda, "infaz kurumuna ve tutukevine yasak eşya sokma" suçundan aranan M.A, "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan aranan B.Ö, "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçundan aranan İ.Y, "basit yaralama" suçundan aranan S.L. ve M.H. ile "birden fazla kişi tarafından silahla yağma" suçlarından aranan A.Ç. yakalandı.

Haklarında kesinleşmiş cezası bulunan şahıslar, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.