Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Aranan Hükümlü Yakalandı

Trabzon'da Aranan Hükümlü Yakalandı

1 saat önce

Trabzon'da hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Trabzon'da Aranan Hükümlü Yakalandı, System.String[]
Trabzon'da hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan O.G'yi yakaladı.

O.G, Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerin ardından cezaevine gönderilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 04:17 Kaynak: AA

Trabzon, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Erdoğan'ın Fazıl Say'ın Konserini İzlemesine Bahçeli'den İlk Yorum: Memnun Edici Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Samsunsporlu Futbolcular İçin Anıt Dikileceğini Açıkladı

16 Yaşındaki Kız "Gitmek İstemiyorum" Dese de İcra Memurları Zorla Anneyle Görüştürdü Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Samsun Adaylarını Açıkladı! İşte Tam Liste
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.1.2019 18:15:06. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Aranan Hükümlü Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]