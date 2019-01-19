Trabzon'da Aranan Hükümlü Yakalandı
1 saat önce
Trabzon'da hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Trabzon
'da hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan O.G'yi yakaladı.
O.G, Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerin ardından cezaevine gönderilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 04:17 Kaynak: AA
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