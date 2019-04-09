Trabzon'da Aranan Hükümlü Yakalandı
2 saat önce
Trabzon'da çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.
Trabzon'da çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 04:17 Kaynak: AA
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, adam öldürme suçundan 6 yıl 8 ay, infaz kurumuna ve tutukevine yasak eşya sokma suçundan 2 yıl olmak üzere 8 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile güveni kötüye kullanma ve ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma suçlarından toplam 446 lira para cezası bulunan cezaevi firarisi H.T.K. yakalandı.
Şahsın yapılan üst aramasında 1 ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 5 mermi ele geçirildi.
Gözaltındaki şahsın işlemlerinin Araklı İlçe Emniyet Müdürlüğünde sürdüğü bildirildi.
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