Trabzon'da aranan hükümlü yakalandı
2 saat önce
Trabzon'da "uyuşturucu madde ticareti" suçundan 5 yıl kesilmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Trabzon
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 09:24 Kaynak: AA
'da "uyuşturucu madde ticareti" suçundan 5 yıl kesilmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, "uyuşturucu madde ticareti" suçundan 5 yıl kesilmiş hapis cezası bulunan Ö.Ç, Akçaabat
ilçesindeki çalıştığı iş yerinde gözaltına alındı.
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