Son Dakika Haberleri: Trabzon'da aranan hükümlü yakalandı
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Trabzon'da aranan hükümlü yakalandı

2 saat önce

Trabzon'da "uyuşturucu madde ticareti" suçundan 5 yıl kesilmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Trabzon'da aranan hükümlü yakalandı, System.String[]
Trabzon'da "uyuşturucu madde ticareti" suçundan 5 yıl kesilmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, "uyuşturucu madde ticareti" suçundan 5 yıl kesilmiş hapis cezası bulunan Ö.Ç, Akçaabat ilçesindeki çalıştığı iş yerinde gözaltına alındı.
Zanlının işlemleri, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 09:24 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Trabzon, Güncel
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