Son Dakika Haberleri: Trabzon'da aranan hükümlü yakalandı
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Trabzon'da aranan hükümlü yakalandı

1 saat önce

Trabzon'da, hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü gözaltına alındı.

Trabzon'da aranan hükümlü yakalandı, System.String[]
Trabzon'da, hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak" suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A. yakalandı.
Şahsın işlemleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sürüyor.
Emniyet Müdürlüğü, Trabzon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 10:22 Kaynak: AA
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