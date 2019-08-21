Trabzon'da aranan hükümlü yakalandı
1 saat önce
Trabzon'da, hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü gözaltına alındı.
Trabzon Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 10:22 Kaynak: AA
'da, hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü
'nden yapılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak" suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A. yakalandı.
Şahsın işlemleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
'nde sürüyor.
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