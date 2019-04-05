Trabzon'da Aranan Hükümlüler Yakalandı
1 saat önce
Trabzon'da, çeşitli suçlardan aranan 3 hükümlü yakalandı.
Trabzon
'da, çeşitli suçlardan aranan 3 hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "yaralama" suçundan 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.C. ile "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık emek veya yer temin etmek" suçundan 7 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan N.Z. ve aynı suçtan 3 yıl hapis cezası bulunan R.Z. polislerce yakalandı.
Bu kişilerin Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:51 Kaynak: AA
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