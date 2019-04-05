Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Aranan Hükümlüler Yakalandı

Trabzon'da Aranan Hükümlüler Yakalandı

1 saat önce

Trabzon'da, çeşitli suçlardan aranan 3 hükümlü yakalandı.

Trabzon'da Aranan Hükümlüler Yakalandı, System.String[]
Trabzon'da, çeşitli suçlardan aranan 3 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "yaralama" suçundan 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.C. ile "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık emek veya yer temin etmek" suçundan 7 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan N.Z. ve aynı suçtan 3 yıl hapis cezası bulunan R.Z. polislerce yakalandı.

Bu kişilerin Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:51 Kaynak: AA

Trabzon, Güncel
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