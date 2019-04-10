Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Aranan Hükümlüler Yakalandı

Trabzon'da Aranan Hükümlüler Yakalandı

43 dakika önce

Trabzon'da çeşitli suçlardan aranan 5 hükümlü yakalandı.

Trabzon'da Aranan Hükümlüler Yakalandı, System.String[]
Trabzon'da çeşitli suçlardan aranan 5 hükümlü yakalandı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek" suçundan hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Y.A, 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan A.A. ve 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan A.A. yakalandı.

Ekipler ayrıca, "hırsızlık" suçundan kesinleşmiş 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan H.Ç. ile "yaralama" suçundan 1 yıl 7 ay hapis cezası bulunan A.T'yi de yakaladı.

Gözaltına alınan 5 kişinin Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, Trabzon'da faaliyet gösteren ve haklarında Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyonunca, fuhşa teşvik ve aracılık suçlarından işlem yapılan iki otele 90'ar gün, bir ikamete ise 15 gün kapatma cezası verildiği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 07:19 Kaynak: AA
Trabzon Emniyet Müdürlüğü, Trabzon, Güncel
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