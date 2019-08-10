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Trabzon'da aranan hükümlüler yakalandı

44 dakika önce

Trabzon'da çeşitli suçlardan aranan 8 hükümlü yakalandı.

Trabzon'da aranan hükümlüler yakalandı, System.String[]
Trabzon'da çeşitli suçlardan aranan 8 hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, "yaralama" ve "uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak" suçlarından hakkında kesinleşmiş 9 yıl 5 ay hapis cezası bulunan B.K. ile "yaralama" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Ö.K. yakalandı.
Ekipler ayrıca, "silahla tehdit" suçundan 2 yıl 4 ay cezası bulunan E.C'yi, "tehdit", "hakaret" ve "yaralama" suçlarından 2 yıl ceza verilen İ.M.B'yi, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak" suçundan 1 yıl 8 ay cezası olan A.D'yi, "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 1 yıl 8 ay hapse çarptırılan E.T'yi, "hırsızlık" suçundan 1 yıl 2 ay ceza verilen İ.Ö. ile "yaralama" suçundan 1 yıl 1 ay hapis cezası bulunan A.İ.K'yı gözaltına aldı.
Yakalanan 8 kişinin Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
Emniyet Müdürlüğü, Trabzon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 12:48 Kaynak: AA
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