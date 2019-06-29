Son Dakika Haberleri: Trabzon'da aranan kişiler yakalandı
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Trabzon'da aranan kişiler yakalandı

1 saat önce

Trabzon'da çeşitli suçlardan aranan 9 kişi yakalandı.

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Trabzon'da çeşitli suçlardan aranan 9 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ekiplerce aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.
Bu kapsamda "kasten öldürme" suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan O.I, aynı suçtan kesinleşmiş 2 yıl 1 ay hapis cezası olan R.A. ile "çocuğun cinsel istismarı" suçundan kesinleşmiş 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan S.Ş, "yaralama" suçundan kesinleşmiş 3 yıl 1 ay hapis cezaları bulunan Ö.B, N.B. ve K.T. ile aynı suçtan 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan B.Ö, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten kesinleşmiş 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan S.U. ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan kesinleşmiş 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan H.S. yakalandı.
Gözaltındaki 9 kişinin işlemleri Asayiş Şube Müdürlüğünde devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 06:30 Kaynak: AA
Trabzon, Güncel
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