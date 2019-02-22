Trabzon'da Aranan Şahıs Yakalandı

Trabzon'da, hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası ve yakalama kararı bulunan şahıs yakalandı.

Trabzon'da, hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası ve yakalama kararı bulunan şahıs yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticari yapma veya sağlama" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan M.Ş'nin gözaltına alındığı bildirildi.



Şahsın işlemlerinin Araklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde devam ettiği belirtildi.

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