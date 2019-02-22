Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Aranan Şahıs Yakalandı

Trabzon'da Aranan Şahıs Yakalandı

40 dakika önce

Trabzon'da, hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası ve yakalama kararı bulunan şahıs yakalandı.

Trabzon'da Aranan Şahıs Yakalandı, System.String[]
Trabzon'da, hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası ve yakalama kararı bulunan şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticari yapma veya sağlama" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan M.Ş'nin gözaltına alındığı bildirildi.

Şahsın işlemlerinin Araklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde devam ettiği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 03:13 Kaynak: AA

Trabzon, Güncel
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