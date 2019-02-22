Trabzon'da Aranan Şahıs Yakalandı
40 dakika önce
Trabzon'da, hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası ve yakalama kararı bulunan şahıs yakalandı.
Trabzon'da, hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası ve yakalama kararı bulunan şahıs yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticari yapma veya sağlama" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan M.Ş'nin gözaltına alındığı bildirildi.
Şahsın işlemlerinin Araklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde devam ettiği belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 03:13 Kaynak: AA
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