Trabzon'da Aranan Şahıslar Yakalandı
26 dakika önce
Trabzon'da cezaevi firarisi olan iki zanlı gözaltına alındı.
Trabzon
'da cezaevi firarisi olan iki zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince hırsızlık suçundan kesinleşmiş 8 yıl hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olarak aranan B.K ile yaralama suçundan 6 yıl hapis cezası bulunan M.P yakalanarak, gözaltına alındığı bildirildi.
Gözaltına alınan zanlıların işlemlerinin Asayiş Şube Müdürlüğünde devam ettiği belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:33 Kaynak: AA
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