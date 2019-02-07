Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Aranan Şahıslar Yakalandı

Trabzon'da Aranan Şahıslar Yakalandı

26 dakika önce

Trabzon'da cezaevi firarisi olan iki zanlı gözaltına alındı.

Trabzon'da Aranan Şahıslar Yakalandı, System.String[]
Trabzon'da cezaevi firarisi olan iki zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince hırsızlık suçundan kesinleşmiş 8 yıl hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olarak aranan B.K ile yaralama suçundan 6 yıl hapis cezası bulunan M.P yakalanarak, gözaltına alındığı bildirildi.

Gözaltına alınan zanlıların işlemlerinin Asayiş Şube Müdürlüğünde devam ettiği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:33 Kaynak: AA

Trabzon, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Pakdemirli: Sebze ve Meyve Fiyatlarıyla İlgili Gereken Aksiyon Önümüzdeki Hafta Başlayacak Son Dakika! Kartal'daki Bina Çökmesiyle İlgili Konuşan İstanbul Valisi: Küçük Bir Kızımızla İletişim Kurduk

PKK'lı Teröristlerin Çaldığı Lüks Otomobil, Toprağa Gömülü Bulundu Cumhurbaşkanlığı, "Cumhurbaşkanlığı Spor Kulübü" Adıyla Kulüp Kurulduğunu Yalanladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 10:59:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Aranan Şahıslar Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]