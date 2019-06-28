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Trabzon'da aranan şahıslar yakalandı

1 saat önce

Trabzon'da, çeşitli suçlardan aranan 2 kişi yakalandı.

Trabzon'da aranan şahıslar yakalandı, System.String[]
Trabzon'da, çeşitli suçlardan aranan 2 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Akçaabat ilçesinde 3 ayrı iş yerinden hırsızlık olayının şüphelisi olarak aranan, 8 farklı suçtan aranması ve 3 farklı suçtan 6 yıl 1 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Ö.G. yakalandı.
Ayrıca, başka bir suçtan aranması bulunan E.B. de ekiplerin çalışmaları sonucu gözaltına alındı.
Şahısların işlemleri Yomra İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:32 Kaynak: AA
Akçaabat, Emniyet Müdürlüğü, Trabzon, Güncel
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