Trabzon'da aranan şahıslar yakalandı

Trabzon'da, çeşitli suçlardan aranan 9 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yaralama suçundan kesinleşmiş 5 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.S, cinsel istismar suçundan kesinleşmiş 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan U.Ş, dolandırıcılık suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası bulunan O.B, yaralama suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.Ö, hırsızlık suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası bulunan K.A, ateşli silah ve mutat sayıdaki mermileri bulundurmaktan 1 yıl hapis cezaları bulunan A.K. ile İ.Ö, gözaltına alındı.

Ayrıca, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak veya kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi G.K. ve cezaevi firarisi olarak aranması bulunan E.B. de yakalandı.

Gözaltına alınan 9 kişinin işlemleri Asayiş Şube Müdürlüğü'nde devam ediyor.