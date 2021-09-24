Trabzon'da aranan şahıslar yakalandı - Son Dakika

Trabzon'da, çeşitli suçlara karıştıkları gerekçesiyle aranan 3 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, çeşitli suçlardan aran şahısların yakalanması için çalışma gerçekleştirildi.

Ekipler, "hırsızlık" suçundan aranan H.M. ile "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan aranan E.Y. ve "bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek" suçundan aranması bulunan B.G. yakaladı.