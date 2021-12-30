Trabzon'da aranan şahıslar yakalandı - Son Dakika

Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışmalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışmalarda, "tasarlayarak öldürme" suçundan aranan H.A, "ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi kanununa muhalefet" suçundan aranan C.K, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan aranan R.K. ile "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan aranan Y.Y. yakalandı.

Gözaltına alınan hükümlüler, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.