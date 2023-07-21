Trabzon'da Arap turistin çocuğu için seccade jesti - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzon'da Arap turistin çocuğu için seccade jesti

21.07.2023 09:50

Trabzon'da bir cep telefonu dükkanına gelen Arap turistin uykusu gelen çocuğu için iş yeri sahibi seccade sererek uyumasını sağladı. Bu hareket karşısında duygulanan Arap turist, iş yeri sahibini alnından öperek tebrik etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Trabzon'da iş yerine gelen Arap turistin uykusu gelen oğlu için yere seccade sererek bir süre uyumasını sağlayan esnaf hareketi ile Arap turisti duygulandırdı.

Trabzon'da cep telefonunu tamir ettirmek için bir cep telefonu dükkanına gelen Arap turist, telefonunun tamirinin 1 saat sürecek olması nedeniyle iş yerinde beklemek istedi. O sırada kucağındaki uyumak üzere olan oğlu nedeniyle yorulunca imdadına iş yeri sahibi yetişti. Arap turistin uykusu gelen çocuğu için iş yerinin ortasına seccade serildi, çocuk telefon yapılıncaya kadar oracıkta uyudu. İş yeri sahibi Yavuz Akyüz bu hareketiyle Arap turist tarafından alnından öpülerek tebrik edilirken, o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"Alnımdan öpmesi beni de şaşırttı"

Yaptığı hareket karşısında müşterisinin kendisini alnından öptüğünü ve bu duruma çok şaşırdığını belirten Akyüz, "Müşteri telefonunun arka kamera camını kırmıştı, bununla ilgili bizden yardım talep etti. Biz de kendisine işin 1 saat sürebileceğini ilettik. Kucağındaki çocuğu bırakacak yeri olmadığı için dükkanımızda beklemek istedi. Bu süre zarfında biz de kendisine oturması için sandalye verdik ama süre uzun olunca çocuğu elinde tutması da zorlaştı. Daha sonra bizden çocuğu nereye koyabileceği konusunda yardım istedi. Biz de kendisine seccadeyi göstererek 'Bunun üzerine yatsa olur mu?' dedik, kendisi de 'Çok iyi olur' dedi. Biz de dükkanın bir köşesine seccadeyi serdik ve çocuğunu uyuttu. Bu süre zarfında dükkana giden, gelenler oldu. Sonrasında telefonunu yaptık ve kendisine teslim ettik, Bu onu çok memnun etti. Normalde sarılıp yüzümden öpmesini beklerken alnımdan öpmesi beni de şaşırttı" dedi.

İş yerine gelen ve durumu görenlerden de çok olumlu tepkiler aldığını belirten Akyüz "Gerek çevre esnaf gerek yakın çevremiz bizi kutladılar. Körfez ülkelerinden geldiğini düşünüyorum çocuk tahminim 6 yaşındaydı. Yaptığımız bu hareketi, Trabzon'daki bütün esnafların yapabileceğine kesin inanıyorum, hepsi de aynı şeyi yapardı. Daha farklı daha güzel şekilde hizmet eden insanlar da vardır. Hiç yaşamadığımız bir durum olduğu için böyle bir şey oldu. Trabzon'daki bütün esnaf aynı hassasiyeti kesinlikle gösterir bundan kimsenin kuşkusu olmasın" diye konuştu. - TRABZON

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Trabzon, turist, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Trabzon'da Arap turistin çocuğu için seccade jesti - Son Dakika


Son Dakika
09:38 Fenerbahçe'ye tomarla para kazandırıp gidiyor! Bakın sarı-lacivertli ekip Szalai transferinden ne kadar kazanacak
09:34 Kasayı doldurup gidiyor! İşte Fenerbahçe'nin Attila Szalai'den kazanacağı para
09:29 CZN Burak'ın "Beni dolandırdı" dediği babasından sert yanıt: Annesinin genlerini almış
09:24 CZN Burak'ın "Beni dolandırdı" dediği babası konuştu: Annesinin genlerini almış
09:02 Beşiktaş'ın yeni defansı Amartey, Premier Lig'den İstanbul'a geldi
08:57 Beşiktaş'ın yeni stoperi Premier Lig'den geldi! Amartey, İstanbul'da
08:49 Gizli görüşmenin basına sızdırılmasının ardından İmamoğlu her şeyi göze aldı: 1-2 hafta içinde toplumla düşüncelerimi paylaşacağım
08:44 Gizli görüşmenin ifşa olmasının ardından İmamoğlu gemileri yaktı: 1-2 hafta içinde toplumla düşüncelerimi paylaşacağım
08:42 Nazan Öncel'in adı İzmir'deki bir sokağa verildi
08:38 Nazan Öncel'in adı İzmir'deki bir sokağa verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2023 10:11:18. #1.11#
SON DAKİKA: Trabzon'da Arap turistin çocuğu için seccade jesti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement