Trabzon'da arazi anlaşmazlığı cinayeti: Üvey kardeşini ve gelini vurdu - Son Dakika

Trabzon'da arazi anlaşmazlığı cinayeti: Üvey kardeşini ve gelini vurdu

Trabzon\'da arazi anlaşmazlığı cinayeti: Üvey kardeşini ve gelini vurdu
Son Güncelleme: 16.09.2023 14:10

Trabzon'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle üvey kardeşi ve onun eşini vuran Şükrü Yıldız'ın ifadesi ortaya çıktı. Yıldız, taş atan kişileri korkutmak amacıyla ateş ettiğini söyledi.

TRABZON'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle üvey kardeşi Osman (55) ile onun eşi Necla İğci'yi (53) tabancayla vurarak öldüren Şükrü Yıldız'ın (79) ifadesi ortaya çıktı. Tutuklanan Yıldız'ın ifadesinde "Kim olduğunu anlamadığım kişiler evimin çatısına ve duvarına taş atıyordu. Dışarı çıkıp ateş ettim. Amacım korkutmaktı" dedi.

Olay, 13 Eylül'de Yomra ilçesinin Kayabaşı Mahallesi Soğuksu Küme Evleri mevkisinde meydana geldi. Şükrü Yıldız, arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu üvey kardeşi Osman İğci ve onun eşi Necla İğci'yi kendi evinin yakınında tabancayla vurdu. Necla-Osman İğci çifti, olay yerinde hayatını kaybetti. Savcılık incelemesinin ardından İğci çiftinin cenazeleri, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Ölen 2 çocuk sahibi çift, ilçede toprağa verildi.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Şükrü Yıldız ise tutuklandı. Yıldız'ın jandarmaya verdiği ifadesi ortaya çıktı. Arazi meselesi kaynaklı üvey kardeşi ile aralarında daha önce açılan davanın sürdüğünü anlatan Yıldız, "Evde oturuyordum. Kim olduğunu anlamadığım kişiler evimin çatısına ve duvarına taş atıyordu. Sinirlerim bozuldu, bağırma sesi de duydum. Dışarı çıkıp, yaklaşık 50 metreden, yaşlılıktan kaynaklı iyi göremediğim için kim olduğunu anlamadığım ve taş atanlara silahla ateş ettim. Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Amacım taşların bize zarar vermemesi ve onları korkutmaktı. Olay sonrası eşim koşarak yanıma gelerek 'Ne yapıyorsun vurdun onları' dedi. Eve dönerek silahı odamdaki çekmeye koydum ve teslim olmaya gidiyorum diyerek evden çıktım" dediği belirtildi.

Kaynak: DHA

Şükrü Yıldız, Eylül, Suç, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Trabzon'da arazi anlaşmazlığı cinayeti: Üvey kardeşini ve gelini vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzon'da arazi anlaşmazlığı cinayeti: Üvey kardeşini ve gelini vurdu - Son Dakika
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