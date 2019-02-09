Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Asayiş

Trabzon'da Asayiş

1 saat önce

Trabzon'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı.

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Trabzon'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, haklarında "fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak, aracılık etmek ve yer temin etmek" suçundan 8 yıl hapis cezası bulunan E.E. ile 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Ş.A. gözaltına alındı.

Hırsızlık suçundan 5 ayrı kaydı bulunan cezaevi firarisi Ö.F.Y. de yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerin ardından Ö.F.Y, cezaevine konuldu.

E.E. ve Ş.A'nın Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri ise devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 10:32 Kaynak: AA

Trabzon, Güncel
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