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Trabzon'da asayiş

39 dakika önce

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri düzenlediği operasyonda 375 paket kaçak sigara ve 34 şişe içki ele geçirdi.

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Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri düzenlediği operasyonda 375 paket kaçak sigara ve 34 şişe içki ele geçirdi. Düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 otel görevlisi ve 7 kadın yakalanırken, FETÖ'den de 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceden belirlenen iki ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 375 paket gümrük kaçağı sigara, 17 şişe gümrük kaçağı viski ve 17 şişe gümrük kaçağı votka ele geçirildi. Ülkeye yasa dışı yollarla kaçak maddeleri soktukları iddia edilen M.U. ve M.A. gözaltına alındı.

Asayiş Şube ekipleri, Çömlekçi Mahallesi'nde ise 7 kadına zorla fuhuş yaptırılan iki otele operasyon düzenledi. İhbar üzerine otele baskın düzenleyen Asayiş Şube Ahlak Büro ekipleri, M.H. ve Y.H.'yi "fuhuşa teşvik, aracılık veya zorlama" iddiası ile gözaltına alırken, yakalanan 3 Azerbaycan, 1 Gürcistan ve 3 Türkiye uyruklu kadın da Asayiş Şube Müdürlüğüne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

FETÖ operasyonları devam ediyor

Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik Erzurum ve Samsun illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda S.N.A. ve H.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdürüldüğü öğrenildi. - TRABZON
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 10:44 Kaynak: İHA
Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü, 3. Sayfa
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