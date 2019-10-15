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Trabzon'da asayiş

35 dakika önce

Trabzon'un il ve ilçelerinde asayiş denetimleri gerçekleştirildi.

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Trabzon'un il ve ilçelerinde asayiş denetimleri gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ekiplerce il ve ilçelerde yapılan denetimlerde 58'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 6 bin 254 şahıs, bin 505 araç, 265 iş yeri, 105 park ve 58 metruk binanın kontrol edildiği belirtildi.

Kontrollerde, aranan 5 şahsın yakalandığı, 3 yoklama kaçağına da tebligat yapıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Fuhuş yaptığı tespit edilen 5 yabancı uyruklu bayan hakkında işlem yapılmış, 4,37 gram esrar maddesi ele geçirilmiş. Kontrollerde 48 araca 10 bin 731 lira para cezası uygulanmış ve 6 araç trafikten men edilmiştir."

Trabzon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 11:38 Kaynak: AA
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