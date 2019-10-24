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Trabzon'da asayiş

9 dakika önce

Trabzon'da 61 polis ve 28 ekiple asayiş denetimi gerçekleştirildi.

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Trabzon'da 61 polis ve 28 ekiple asayiş denetimi gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 61 polis ve 28 ekiple vatandaşın huzur ve güvenliği için Kalkınma ve Konaklar Mahallelerindeki eğlence ve istirahat yerlerinde denetim yapıldığı belirtildi.

Denetimlerde, bin 613 kişinin GBT kontrolünün yapıldığı aktarılan açıklamada, "58 iş yeri kontrol edildi, bir iş yerine içki ruhsatı olmadan satış yapmaktan, bir işletmeye ruhsatsız iş yeri açmaktan, 2 iş yerine kapalı alanda tütün veya tütün mamulleri tüketmekten işlem yapıldı." denildi.

Açıklamada, hırsızlık ve 6136 SKM suçundan arandığı tespit edilen 2 kişinin de yakalandığı kaydedildi.

Trabzon, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 09:38 Kaynak: AA
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