Trabzon'da asayiş
6 saat önce
Trabzon'da asayiş uygulamaları kapsamında 43'ü yabancı uyruklu olmak üzere 2 bin 685 kişiye işlem uygulandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 04:50 Kaynak: AA
Trabzon'da asayiş uygulamaları kapsamında 43'ü yabancı uyruklu olmak üzere 2 bin 685 kişiye işlem uygulandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 649 araç, 44 iş yeri, 7 metruk bina ve 30 park kontrol edildi.
Ekipler tarafından yapılan incelemeler sonucunda aranan bir kişinin yakalandığı, bir ruhsatsız tabanca ve 7 fişeğin ele geçirildiği belirtildi.
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