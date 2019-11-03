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Trabzon'da asayiş

6 saat önce

Trabzon'da asayiş uygulamaları kapsamında 43'ü yabancı uyruklu olmak üzere 2 bin 685 kişiye işlem uygulandı.

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Trabzon'da asayiş uygulamaları kapsamında 43'ü yabancı uyruklu olmak üzere 2 bin 685 kişiye işlem uygulandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 649 araç, 44 iş yeri, 7 metruk bina ve 30 park kontrol edildi.

Ekipler tarafından yapılan incelemeler sonucunda aranan bir kişinin yakalandığı, bir ruhsatsız tabanca ve 7 fişeğin ele geçirildiği belirtildi.

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Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 04:50 Kaynak: AA
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