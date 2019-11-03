Trabzon'da asayiş uygulamaları kapsamında 43'ü yabancı uyruklu olmak üzere 2 bin 685 kişiye işlem uygulandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 649 araç, 44 iş yeri, 7 metruk bina ve 30 park kontrol edildi.

Ekipler tarafından yapılan incelemeler sonucunda aranan bir kişinin yakalandığı, bir ruhsatsız tabanca ve 7 fişeğin ele geçirildiği belirtildi.