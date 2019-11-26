Trabzon'da asayiş

Trabzon'da polis ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Alınan bilgiye göre, vatandaşların huzur ve güvenliği için yapılan denetimlerde, Ortahisar ilçesi Yalıboyu polis uygulama noktasında ekiplerce durdurulan araç içerisinde 3 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait 8 fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şahıs hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Öte yandan, hakkında adli makamlarca 3 ayrı suçtan yakalama kaydı ve 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T.K'nin yakalanarak adli makamlara sevk edildiği bildirildi.