Son Dakika Haberleri: Trabzon'da asayiş denetimleri
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Trabzon'da asayiş denetimleri

5 dakika önce

Trabzon'un il ve ilçelerinde asayiş denetimleri gerçekleştirildi.

Trabzon'da asayiş denetimleri, System.String[]

Trabzon'un il ve ilçelerinde asayiş denetimleri gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ekiplerce il ve ilçelerde yapılan denetimlerde, 67'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 3 bin 120 şahıs, 996 araç, 29 iş yeri ve 33 parkın kontrol edildiği belirtildi.

Kontrollerde, bir kişiye Kabahatler Kanunundan işlem yapıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Kontrollerde 2,63 gram esrar maddesi ele geçirilmiş, 60 araca 15 bin 605 lira para cezası uygulanmış ve 11 araç trafikten men edilmiştir."

Trabzon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:25 Kaynak: AA
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