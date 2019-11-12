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Trabzon'da asayiş denetimlerinde 8 şüpheli gözaltına alındı
7 saat önce
Trabzon'da gerçekleştirilen asayiş denetimlerinde 8 şüpheli yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 09:46 Kaynak: AA
Trabzon'da gerçekleştirilen asayiş denetimlerinde 8 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, vatandaşın huzur ve güvenliği için il genelinde denetim gerçekleştirildi.
Denetimlerde, 2 ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait 30 fişek, kurusıkı tabanca ve 25,67 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.
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