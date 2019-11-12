Son Dakika Haberleri: Trabzon'da asayiş denetimlerinde 8 şüpheli gözaltına alındı
Son Dakika Güncel Trabzon'da asayiş denetimlerinde 8 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Trabzon'da asayiş denetimlerinde 8 şüpheli gözaltına alındı

7 saat önce

Trabzon'da gerçekleştirilen asayiş denetimlerinde 8 şüpheli yakalandı.

Trabzon'da asayiş denetimlerinde 8 şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

Trabzon'da gerçekleştirilen asayiş denetimlerinde 8 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, vatandaşın huzur ve güvenliği için il genelinde denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde, 2 ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait 30 fişek, kurusıkı tabanca ve 25,67 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü, Trabzon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 09:46 Kaynak: AA
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