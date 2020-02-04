Trabzon'da asayiş olayları - Son Dakika

Trabzon'da, son bir haftada yapılan asayiş uygulamalarında 3 bin 47 kişi hakkında işlem yapıldı.

Trabzon Valiliğinin, İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk sahasında son bir haftada gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili yapılan açıklamada, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik çalışmalarda 6 kişinin yakalandığı, şahıslardan 1'inin tutuklandığı, 1 kişinin emniyetteki işlemlerinin ardından, 3 kişinin ise adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ve Hakkari'de yürütülen soruşturma kapsamında ise 1 kişinin ifadesinin alındığı belirtildi.

İl geneli asayiş denetim ve kontrollerinde 149'u yabancı uyruklu toplam 16 bin 222 şahsın sorgulandığı kaydedilen açıklamada, 5 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 107 fişek, 3 delici kesici alet, 15,5 gram esrar, 25,58 gram eroin, 14 uyuşturucu hap, 4 bin 710 lira uyuşturucudan elde edilen para, 109 makaron sarma makinesi, 9 kilogram kıyılmış tütün ve oto hırsızlığına karışan 1 aracın ele geçirildiği ifade edildi.

Açıklamada, fuhuşla mücadele kapsamında fuhşa teşvik ve aracılıkla ilgili 2 şüpheli hakkında işlem yapıldığı, 32 kadın hakkında Kabahatler Kanunu'ndan işlem yapıldığı, 2 yabancı uyrukla kadının ise sınır dışı edildiği aktarıldı.

Ayrıca, 6 yabancı terör mensubunun yakalanarak geri gönderme merkezine teslim edildiği, emre aykırı davranış, dilencilik, sarhoşluk, gürültü, rahatsız etme, tütün mamulleri tüketimi, yasa dışı bahis ve diğer konularla ile ilgili olarak 18 şahsa Kabahatler Kanunu'ndan işlem yapıldığı belirtilen açıklamada, değişik suçlardan arama kaydı olan toplamda 45 şahsın yakalandığı, kayıp olduğu bildirilen 2 şahsın ise bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, kasten yaralama, taksirle yaralama, iş kazası, tehdit, trafik güvenliğini tehlikeye sokma ve kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçları başta olmak üzere 51 olayın aydınlatılarak 254 şüpheli hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

Trafik ekiplerince yapılan denetimlerde ise toplam 9 bin 252 araç ve sürücünün kontrol edildiği, bin 895 araç sürücüsüne ve tescil plakasına toplam 627 bin 633 lira cezai işlem uygulandığı, çevreye rahatsızlık veren, gürültü çıkaran, abartı egzoz kullanan 24 araç sürücüsüne ise trafik idari para cezası karar tutanağı düzenlendiği belirtilen açıklamada, emniyet kemeri denetimlerinde 83, motosiklet denetimlerinde 11, yolcu taşıyan araç denetimlerinde 136, yük taşımacılığı yapan araçların denetiminde 130, okul servis araçları denetiminde 3, alkol denetimlerinde 22, radarlı hız denetimlerinde ise 378 sürücüye işlem yapıldığı, yapılanan denetimlerde 133 aracın trafikten men edildiğini kaydedildi.